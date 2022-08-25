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Контролирующая магазины IKEA компания выразила надежду на возвращение в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В настоящее время нет предпосылок для возвращения IKEA в Россию, сообщила «Известиям» 25 августа холдинговая компания INGKA Holding BV, контролирующая магазины сети в РФ. При этом в холдинге выразили надежду на возобновление деятельности ритейлера в стране.

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«Мы по-прежнему надеемся, что однажды в будущем мы сможем вернуть IKEA для многих людей в России. Однако сегодня для этого нет предпосылок», — говорится в сообщении.

Накануне ТАСС со ссылкой на источник, близкий к компании, написало, что IKEA не собирается продавать бизнес в России, а склады и магазины останутся закрытыми до возвращения ритейлера.

Источник в правительстве РФ 25 августа рассказал «Известиям», что шведская компания поставила свой бизнес в РФ на паузу «с твердым желанием возобновить работу в стране», не назвав конкретных сроков. По его словам, речь не шла о продаже розничного бизнеса, только о сделке по четырем заводам.

При этом в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщили, что INGKA Group является членом АКОРТ и не выходила из ее состава.

В беседе с «Известиями» 25 августа гендиректор компании «Этерна» Дмитрий Томилин заявил, что возвращение ритейлера предположить можно, так как ему невыгодно терять российский рынок. Однако, по его словам, всё зависит от внешнеполитической ситуации.

15 июня IKEA объявила сотрудникам о продаже бизнеса в РФ и роспуске персонала, группа компаний INGKA начала процесс сокращения масштабов своей деятельности.

В тот же день IKEA объявила о продаже четырех фабрик в России из-за отсутствия возможности в обозримом будущем возобновить деятельность на территории страны.

Ретейлер приостановил работу своих магазинов в РФ с 4 марта.

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