Венгрия намерена договориться с «Газпромом» об увеличении поставок газа. Об этом 29 августа заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, передает Reuters.

По данным агентства, Венгрия продолжит переговоры с российской компанией и рассчитывает заключить сделку об увеличении поставок газа уже с сентября.

Накануне Сийярто заявил, что европейская энергобезопасность невозможна без российских источников энергии. Этим он объяснил нежелание Венгрии вести переговоры о каких-либо санкциях, влияющих на поставки нефти и газа. По его словам, смелость венгерского правительства противостоять «либеральному мейнстриму» демонстрирует даже тот факт, что в адрес Венгрии тоже сыпались угрозы, когда страна присоединилась к газопроводу «Турецкий поток».

До этого, 13 августа, в МИД Венгрии сообщили о том, что страна увеличила объем поставок газа из России. Отмечается, что Сийярто договорился с Москвой о поставках дополнительных 2,6 млн куб. м до конца августа через трубопровод «Турецкий поток».

29 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт ведет переговоры с Москвой, чтобы получить дополнительно 700 млн куб. м газа.

В июне Сийярто говорил, что Венгрия прагматично подходит к вопросам поставок энергоносителей. Он отметил, что 85% потребляемого в стране газа является российским.

Запад начал отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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