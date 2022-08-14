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В Венгрии сообщили об увеличении поставок российского газа в противовес санкциям
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В Венгрии сообщили об увеличении поставок российского газа в противовес санкциям

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Фото: Global Look Press/XinHua/Attila Volgyi
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Венгрия увеличила объем поставок газа из России. Об этом 13 августа рассказала газета Kronen Zeitung со ссылкой на сообщение представителя МИД Венгрии Тамаша Менцера.

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Как отметил Менцер, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто договорился с Москвой о поставках дополнительных 2,6 млн куб. м до конца августа через трубопровод «Турецкий поток». Представитель МИДа страны также отметил, что Будапешт уже ведет переговоры о продолжении поставок в сентябре текущего года.

«Обязанностью венгерского правительства является обеспечение надежного снабжения страны природным газом», — рассказал Менцер.

Ранее, 29 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт ведет переговоры с Москвой, чтобы получить дополнительно 700 млн куб. м газа.

13 июля Сийярто высказался о том, что Венгрия не готова даже обсуждать эмбарго на газ из России и не поддержит новый пакет санкций Евросоюза, если в него будут включены ограничения против «Газпрома» или Газпромбанка.

В тот же день правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в области энергетики. Оно предполагает принятие ряда мер, направленных на обеспечение Венгрии топливом в преддверии отопительного сезона. В частности, с августа будет увеличена закупка газа за рубежом и сокращено потребление топлива внутри страны.

2 июня Сийярто говорил, что Венгрия прагматично подходит к вопросам поставок энергоносителей. Он отметил, что 85% потребляемого в стране газа является российским.

Запад начал отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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