В Венгрии сообщили об увеличении поставок российского газа в противовес санкциям

Венгрия увеличила объем поставок газа из России. Об этом 13 августа рассказала газета Kronen Zeitung со ссылкой на сообщение представителя МИД Венгрии Тамаша Менцера.

Как отметил Менцер, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто договорился с Москвой о поставках дополнительных 2,6 млн куб. м до конца августа через трубопровод «Турецкий поток». Представитель МИДа страны также отметил, что Будапешт уже ведет переговоры о продолжении поставок в сентябре текущего года.

«Обязанностью венгерского правительства является обеспечение надежного снабжения страны природным газом», — рассказал Менцер.

Ранее, 29 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт ведет переговоры с Москвой, чтобы получить дополнительно 700 млн куб. м газа.

13 июля Сийярто высказался о том, что Венгрия не готова даже обсуждать эмбарго на газ из России и не поддержит новый пакет санкций Евросоюза, если в него будут включены ограничения против «Газпрома» или Газпромбанка.

В тот же день правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в области энергетики. Оно предполагает принятие ряда мер, направленных на обеспечение Венгрии топливом в преддверии отопительного сезона. В частности, с августа будет увеличена закупка газа за рубежом и сокращено потребление топлива внутри страны.

2 июня Сийярто говорил, что Венгрия прагматично подходит к вопросам поставок энергоносителей. Он отметил, что 85% потребляемого в стране газа является российским.

Запад начал отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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