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Венгрия ввела чрезвычайное положение в области энергетики

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Attila Volgyi
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Правительство Венгрии объявит чрезвычайное положение в области энергетики. Об этом 13 июля заявил глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш.

Чрезвычайное положение предполагает принятие ряда мер, направленных на обеспечение Венгрии топлива в преддверии отопительного сезона. В частности, с августа будет увеличена закупка газа за рубежом и сокращено потребления топлива внутри страны.

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Гуйяш также отметил, что осенью дефицит газа будет ощущаться во всей Европе.

«В последние дни стало ясно, что с большой вероятностью в Европе не будет достаточно газа на осенне-зимний отопительный сезон», — сказал Гуйяш.

В этот же день глава правительства Виктор Орбан созвал экстренное заседание в связи с проблемами в энергоснабжении страны.

13 июля глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не готова даже обсуждать эмбарго на газ из России и не поддержит новый пакет санкций Евросоюза, если в него будут включены ограничения против «Газпрома» или «Газпромбанка».

11 июля Bloomberg сообщило, что Евросоюз планирует предложить новый пакет санкций против России уже в ближайшие недели. По информации агентства, некоторые государства – члены ЕС настаивают на расширении таких санкций против РФ, чтобы ударить по газу.

5 июля Сийярто заявил, что Венгрия физически не может отказаться от использования российских энергоносителей, заменив их поставками топлива из других стран.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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