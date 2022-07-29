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В Венгрии заявили о планах дополнительно закупить российский газ

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Венгрия планирует летом заключить сделку по закупке дополнительно 700 млн кубометров российского газа. Об этом в пятницу, 29 июля, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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«Мы все еще ведем переговоры с россиянами, чтобы получить дополнительно 700 млн кубометров газа», — сказал он, выступая в эфире радиостанции «Кошут».

При этом отметил, что соглашение будет достигнуто летом этого года.

21 июля глава МИД Венгрии Петер Сийярто высказался о важности для его страны бесперебойной подачи российского газа и заявил, что венгерская сторона хотела бы нарастить поставки газа в текущем году.

В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Венгрия обратилась к РФ с просьбой об увеличении поставок газа. Он пообещал, что эта просьба будет незамедлительно доложена и рассмотрена.

13 июля Сийярто высказался о том, что Венгрия не готова даже обсуждать эмбарго на газ из России и не поддержит новый пакет санкций Евросоюза, если в него будут включены ограничения против «Газпрома» или Газпромбанка.

В тот же день правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в области энергетики. Оно предполагает принятие ряда мер, направленных на обеспечение Венгрии топливом в преддверии отопительного сезона. В частности, с августа будет увеличена закупка газа за рубежом и сокращено потребление топлива внутри страны.

2 июня Сийярто говорил, что Венгрия «прагматично подходит к вопросам поставок энергоносителей». Он отметил, что 85% потребляемого в стране газа является российским. Венгрия не станет заниматься поисками альтернативных поставок топлива, пока не будет расширена пропускная способность трубопровода TANAP.

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