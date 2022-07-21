Россия рассмотрит просьбу Венгрии об увеличении поставок газа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 21 июля заявил, что Венгрия обратилась к РФ с просьбой об увеличении поставок газа.

«Сегодня наши коллеги заявили о заинтересованности венгерского правительства дополнительно закупить количество газа в текущем году. Эта просьба будет незамедлительно доложена и рассмотрена», — рассказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

На встрече с Лавровым Сийярто высказался о важности для его страны бесперебойной подачи российского газа и заявил, что венгерская сторона хотела бы нарастить поставки газа в текущем году.

13 июля Сийярто высказался о том, что Венгрия не готова даже обсуждать эмбарго на газ из России и не поддержит новый пакет санкций Евросоюза, если в него будут включены ограничения против «Газпрома» или Газпромбанка.

В тот же день правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в области энергетики. Оно предполагает принятие ряда мер, направленных на обеспечение Венгрии топливом в преддверии отопительного сезона. В частности, с августа будет увеличена закупка газа за рубежом и сокращено потребление топлива внутри страны.

2 июня Сийярто говорил, что Венгрия «прагматично подходит к вопросам поставок энергоносителей». Он отметил, что 85% потребляемого в стране газа является российским. Венгрия не станет заниматься поисками альтернативных поставок топлива, пока не будет расширена пропускная способность трубопровода TANAP.