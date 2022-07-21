Глава МИД Венгрии в Москве заявил о важности поставок российского газа

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ходе визита в Москву заявил о важности для его страны бесперебойной подачи российского газа.

«В нынешней международной обстановке для нас самое важное — обеспечить энергобезопасность Венгрии. Поэтому я хотел бы сегодня договориться о том, чтобы имеющиеся объемы поставляемого в Венгрию из России газа были увеличены», — сказал он 21 июля на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Сийярто прибыл на встречу с Лавровым с необъявленным визитом. Глава МИД РФ заявил перед переговорами о планах развивать партнерство с Венгрией, в том числе в энергетической сфере.

13 июля Сийярто заявил, что Венгрия не готова даже обсуждать эмбарго на газ из России и не поддержит новый пакет санкций Евросоюза, если в него будут включены ограничения против «Газпрома» или «Газпромбанка».

В тот же день в Венгрии было объявлено чрезвычайное положение в области энергетики. Оно предполагает принятие ряда мер, направленных на обеспечение Венгрии топливом в преддверии отопительного сезона. В частности, с августа будет увеличена закупка газа за рубежом и сокращено потребление топлива внутри страны.

8 июня глава МИД Венгрии заявил, что Венгрия не поддержит санкции против России, которые ставят под угрозу газовое снабжение страны.

2 июня Сийярто говорил, что Венгрия «прагматично подходит к вопросам поставок энергоносителей». Он отметил, что 85% потребляемого в стране газа является российским. Венгрия не станет заниматься поисками альтернативных поставок топлива, пока не будет расширена пропускная способность трубопровода TANAP.