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Глава МИД Венгрии прибыл с визитом в Москву
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Глава МИД Венгрии прибыл с визитом в Москву

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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прибыл в Москву с визитом. Об этом 21 июля сообщил венгерский телеканал Hirtv.

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В программе визита главы венгерской дипломатии — переговоры с вице-премьером РФ Александром Новаком, ответственным за вопросы энергетики, и вице-премьером Денисом Мантуровым.

Также Сийярто встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

По окончании переговоров дипломаты проведут совместную пресс-конференцию.

Как сообщалось ранее, для обеспечения безопасности энергоснабжения Венгрии правительство страны приняло решение закупить дополнительно 700 млн кубометров природного газа в дополнение к объемам, предусмотренным долгосрочными контрактами.

Задача по исполнению возложена на Сийярто.

15 июля премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейская экономика постепенно задыхается из-за «выстрела себе в легкие». Так он прокомментировал санкционную политику ЕС в отношении России, последствия которой остро ощутили страны — авторы рестрикций против РФ.

По мнению политика, в ближайшие месяцы Европу ждет экономический спад. Он отметил, что на такой сценарий указывают различные исследования, анализы и прогнозы.

13 июля глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш сообщил, что правительство Венгрии объявит чрезвычайное положение в области энергетики. В частности, с августа будут увеличены закупка газа за рубежом и сокращено потребление топлива внутри страны.

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