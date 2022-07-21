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Лавров заявил о планах России и Венгрии развивать партнерство

Лавров: Россия и Венгрия настроены на продвижение партнерства и реализацию крупных проектов
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Россия и Венгрия настроены на продвижение партнерства и реализацию крупных проектов, в том числе в энергетической сфере. Об этом в четверг, 21 июля, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед переговорами с главой венгерского МИДа Петером Сиярто.

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«Мы отмечаем обоюдный настрой российского и венгерского руководства наших стран на продвижение нашего взаимодействия, нашего партнерства, включая реализацию крупных совместных проектов в энергетической, транспортной и других областях», — сказал он.

Лавров подчеркнул, что Россия и Венгрия наращивают экономическое сотрудничество, несмотря на санкционное давление. По его словам, в прошлом году странам удалось преодолеть спад, вызванный пандемией, и достичь роста более чем на 25% товарооборота.

В свою очередь Сийярто отметил, что в ходе визита в Москву надеется добиться увеличения объемов поставляемого из России газа. По его словам, важно обеспечить энергобезопасность Венгрии.

«Это один из самых важных вопросов нашего двустороннего сотрудничества, и в нынешней международной обстановке для нас самое важное — обеспечить энергобезопасность Венгрии. Поэтому я хотел бы сегодня договориться о том, чтобы имеющиеся объемы поставляемого в Венгрию из России газа были увеличены», — сказал венгерский министр.

Глава российского МИДа назвал своевременным визит Сийярто в Москву.

«Я считаю ваш визит абсолютно своевременным, в том числе и для того, чтобы продолжить наш доверительный обмен мнениями по региональным и международным вопросам», — заявил Лавров в начале встречи.

Также он сообщил, что проинформирует главу МИД Венгрии о развитии спецоперации РФ по защите Донбасса.

Ранее в этот день Сийярто прибыл в Москву с визитом. В программе визита главы венгерской дипломатии помимо встречи с Лавровым — переговоры с вице-премьером РФ Александром Новаком, ответственным за вопросы энергетики и вице-премьером Денисом Мантуровым.

13 июля Сийярто заявил, что Венгрия не готова даже обсуждать эмбарго на газ из России и не поддержит новый пакет санкций Евросоюза, если в него будут включены ограничения против «Газпрома» или Газпромбанка. 8 июня глава МИД Венгрии заявил, что Венгрия не поддержит санкции против России, которые ставят под угрозу газовое снабжение страны.

2 июня Сийярто говорил, что Венгрия «прагматично подходит к вопросам поставок энергоносителей». Он отметил, что 85% потребляемого в стране газа является российским. Венгрия не станет заниматься поисками альтернативных поставок топлива, пока не будет расширена пропускная способность трубопровода TANAP.

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