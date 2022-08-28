Глава МИД Венгрии объяснил нежелание страны участвовать в антироссийских санкциях

Энергетический вопрос разоблачил уязвимость либерального мейнстрима, который жаждет поддерживать иллюзию своей правоты через давление на тех, кто говорит правду, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в субботу, 27 августа.

Министр отметил: неоспоримая истина заключается в том, что для энергоснабжения необходим источник энергии и маршрут ее транспортировки. Именно поэтому Европа физически не может избавиться от российской энергетической зависимости в ближайшее время.

«Все остальное — сказки! Пока невозможно транспортировать природный газ в поездах и рюкзаках, всё остальное — выдумки. Европейская энергобезопасность невозможна без российских источников энергии», — сказал он на форуме «Транзит» в городе Тихань.

Этим Сийярто объяснил нежелание Венгрии вести переговоры о каких-либо санкциях, влияющих на поставки нефти и газа. По его словам смелость венгерского правительства противостоять «либеральному мейнстриму» демонстрирует даже тот факт, что в адрес Венгрии тоже сыпались угрозы, когда страна присоединилась к газопроводу «Турецкий поток».

Глава МИД Венгрии добавил, что «в Европе происходит элементарная попытка заморочить всем голову», а венгры — единственные, кто называет вещи своими именами. Они могут это делать благодаря политической стабильности, следующему из этого мужеству и мастерству управления экономическими кризисами.

Сийярто отметил, что за пределами Северной Америки и Европы все больше правительств мыслят аналогично Венгрии. Кроме того, в США и Италии наступает поворот политических сил к правому крылу.

24 августа глава МИД страны сообщил, что Венгрия заинтересована в скорейшем установлении мира и не планирует принимать участие в новом пакете энергетических санкций против России. Министр подчеркнул, что без российского топлива страна не сможет себя обеспечить энергией.

Ранее, 13 августа, в МИД Венгрии сообщили о том, что страна увеличила объем поставок газа из России. Отмечается, что Сийярто договорился с Москвой о поставках дополнительных 2,6 млн куб. м до конца августа через трубопровод «Турецкий поток».

До этого, 29 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт ведет переговоры с Москвой, чтобы получить дополнительно 700 млн куб. м газа.

В июне Сийярто говорил, что Венгрия прагматично подходит к вопросам поставок энергоносителей. Он отметил, что 85% потребляемого в стране газа является российским.

Запад начал отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».