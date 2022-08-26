Сила — в правых: кто может стать новым премьером Италии

За месяц до выборов в парламент Италии в гонке уверенно лидирует правоцентристская коалиция . В нее входит три политические силы, и если она получит большинство, то глава движения, которое наберет больше всех голосов, может стать премьер-министром. Рейтинги указывают на то, что основной кандидат на это кресло — Джорджа Мелони («Братья Италии»). В РФ и Европе правые итальянские силы традиционно воспринимают как пророссийские. Однако в своей предвыборной программе правоцентристы ясно дали понять: они выступают за евроатлантизм и поддержку Украины .

«Больше Италии в Европе»

До парламентского голосования в Италии остался месяц — 25 сентября ее граждане выберут тех, кто займет место в нижней палате депутатов и верхнем сенате. Согласно рейтингам, наибольшей поддержкой пользуется правоцентристский блок . В него входят «Братья Италии», которые возглавляет Джорджа Мелони, «Лига» Маттео Сальвини и «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони — в сумме эти движения набирают около 46% голосов.

Если смотреть на партии по отдельности, то всё равно лидируют «Братья Италии» , — по информации итальянского исследовательского института Demopolis от 24 августа, они получают 24%; следом идут левоцентристская Демократическая партия (22,6%), «Лига» (14,5%), «Движение пяти звезд» (11%) и «Вперед, Италия» (7%).

— На данный момент фаворит очевиден — это правоцентристы, — сказала «Известиям» глава Центра итальянских исследований Института Европы РАН Елена Алексеенкова. — Причем, опубликовав совместную программу, они сделали всё, чтобы не оттолкнуть от себя Брюссель и Вашингтон . Если они сочтут правоцентристов крайне нежелательными и неприемлемыми партнерами, их противодействие может очень сильно сказаться на внутриполитической ситуации.

Сила — в правых Маттео Сальвини, Джорджа Мелони и Сильвио Берлускони Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Программа правоцентристов состоит из 15 пунктов. И хотя для граждан Италии приоритетны внутренние — главным образом экономические — вопросы, первый пункт правые посвятили внешней политике . В нем они подчеркивают свою приверженность евроатлантической цивилизации и Западу. « Больше Италии в Европе, больше Европы в мире », — говорится в документе. Правоцентристы заверили, что республика в случае их победы сохранит свой внешнеполитический курс на исполнение обязательств по линии НАТО, евроинтеграцию, помощь Украине в текущем конфликте и поддержку дипломатических инициатив по его решению. Еще в середине июля Джорджа Мелони заявила, что Италия поддерживает Украину не только потому, что разделяет ее позицию, но и потому, что «не может рисковать оказаться слабым звеном в альянсе западных стран» . «[Запад] должен знать, что он может рассчитывать на нас, — сказала она в эфире итальянского телевидения. — Я бы не потерпела никакой двусмысленности в этом вопросе».

— Поддержка правых была высока и до публикации электоральных программ, — пояснила «Известиям» старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Елена Маслова. — Если посмотреть на их содержание, то создается впечатление, что правоцентристы подстроились под действующую политическую дискуссию: ранее не было такого, чтобы внешняя политика шла первым пунктом . Всё лето левые силы раскручивали тему о связях Мелони с Россией, и, думаю, это заставило правых сформировать программу таким образом.

В РФ и Европе правые силы традиционно считают пророссийскими — не последнюю роль в этом сыграл глава «Лиги» Маттео Сальвини, который не скрывал своих симпатий к российскому президенту Владимиру Путину и открыто критиковал подходы ЕС к отношениям с Москвой. Дружбу с главой РФ припоминают Сильвио Берлускони. В близости с РФ подозревают и Джорджу Мелони .

Сила — в правых Встреча Владимира Путина и Сильвио Берлускони, 2019 год Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

— Вопрос [о пророссийскости] многослоен — здесь есть несколько сюжетов. Одно дело просто отношение к спецоперации, другое — политика санкций, то есть реакция Евросоюза на СВО . Маттео Сальвини на этот счет недавно высказался, заявив, что такая реакция неэффективна, — говорит Елена Маслова. — Третье — это поставки Украине вооружений. На днях Джорджа Мелони ясно дала понять, что Италия будет поддерживать эти поставки. Поэтому речь здесь в первую очередь о санкциях и диалоге с Москвой — те же левые силы, например, вообще пытаются минимизировать любые контакты с Россией.

Первая женщина-премьер?

Декрет о досрочных выборах президент Италии Серджо Маттарелла подписал в июле 2022 года — после того как глава совета министров Марио Драги подал в отставку. Ему удалось сделать это со второго раза — первое его прошение президент не одобрил, предложив премьеру выяснить у парламента, может ли его правительство рассчитывать на стабильное большинство. И хотя формально кабмин парламентской поддержкой заручился, расклад показал, что ключевые партии коалиционного правительства его курс не разделяют.

Еще до этого вотума один из участников коалиции — «Движение пяти звезд» — отказался голосовать по предложению выделить €23 млрд на помощь гражданам и компаниям, пострадавшим от инфляции. Другие две партии — «Лига» и «Вперед, Италия» — против Марио Драги не выступали, однако ясно давали понять: они не хотят быть в одной коалиции с «Движением пяти звезд».

Так или иначе теперь речь пойдет о новом совете министров (за 76 лет, что существует Итальянская Республика, она сменила уже более 60 правительств). Участники правоцентристской коалиции договорились, что если они победят, то кресло премьера займет лидер партии, набравшей больше всего голосов. Судя по опросам, таким лидером может стать Джорджа Мелони — если это произойдет, то она будет первой женщиной в истории страны на этом посту.

Сила — в правых Джорджа Мелони проводит предвыборную кампанию в Анконе, Италия Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Gabriele Moroni

— Безусловно, у нее нет того институционального опыта, который был у Марио Драги, но правоцентристы подают свое будущее правительство (в случае победы на выборах) к ак первое за многие годы политическое, а не техническое , делая упор на легитимность и народную поддержку, — отмечает Елена Алексеенкова. — В этом смысле они умело используют народную усталость от частой смены технических правительств, какие бы профессионалы ни стояли во главе. Но многое, конечно, будет зависеть и от того, станут ли «Братья Италии» рукопожатными в Брюсселе, от которого во многом зависит будущее «Национального плана реконструкции и развития».

При этом уверенно говорить о премьерстве Джорджи Мелони сейчас пока слишком рано.

— Хотя поддержка левых в общей сложности насчитывает около 30%, вполне возможно, что они еще наберут темп и в итоге противостояние будет 50 на 50 , — пояснила Елена Маслова. — То, что «Братья Италии» — самая популярная партия, еще не гарантирует ее лидеру премьерства. Кандидатуру должен поддержать парламент и утвердить глава государства. Та же «Лига» в 2018 году получила больше всего голосов, но Сальвини в итоге премьером так и не стал.

Эксперт обращает внимание на то, что поляризация предвыборной кампании происходит неравновесно: правый блок смог объединиться в некоторый триумвират, а левые силы далеко не все находятся в одной коалиции; сейчас в Италии формируется так называемый третий полюс, и не исключено, что он примкнет к главной опоре левых — Демократической партии.