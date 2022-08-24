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Венгрия отказалась поддерживать новый пакет энергетических санкций против РФ

Глава МИД Сийярто: Венгрия не поддержит новый пакет энергетических санкций против РФ
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Фото: Global Look Press/Attila Volgyi
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Венгрия заинтересована в скорейшем установлении мира и не планирует принимать участие в новом пакете энергетических санкций против России, заявил 24 августа глава МИД страны Петер Сийярто.

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«Я сказал, что мы как соседняя (с Украиной) страна особенно заинтересованы в скорейшем установлении мира. Однако наши оценки разошлись в том, способствуют ли этому санкции. Правительство Эстонии инициирует еще один пакет санкций, поэтому я быстро заявил, что мы даже не хотим обсуждать энергетические санкции», — указал глава дипломатического ведомства на своей странице в Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Сийярто отдельно подчеркнул, что у Венгрии нет других возможностей обеспечить себя газом и нефтью в случае отказа от российского экспорта.

«Энергетические санкции больше вредят Европе, чем России, поэтому их ужесточение будет полностью противоречить здравому смыслу», — резюмировал министр.

Ранее, 13 августа, в МИД Венгрии сообщили о том, что страна увеличила объем поставок газа из России. Отмечается, что Сийярто договорился с Москвой о поставках дополнительных 2,6 млн куб. м до конца августа через трубопровод «Турецкий поток».

Ранее, 29 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт ведет переговоры с Москвой, чтобы получить дополнительно 700 млн куб. м газа.

13 июля Сийярто высказался о том, что Венгрия не готова даже обсуждать эмбарго на газ из России и не поддержит новый пакет санкций Евросоюза, если в него будут включены ограничения против «Газпрома» или Газпромбанка.

В тот же день правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в области энергетики. Оно предполагает принятие ряда мер, направленных на обеспечение Венгрии топливом в преддверии отопительного сезона. В частности, с августа будет увеличена закупка газа за рубежом и сокращено потребление топлива внутри страны.

2 июня Сийярто говорил, что Венгрия прагматично подходит к вопросам поставок энергоносителей. Он отметил, что 85% потребляемого в стране газа является российским.

Запад начал отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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