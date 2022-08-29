Песков рассказал об ожиданиях России от миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Кремль считает необходимой миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС и призывает все страны оказывать давление на украинскую сторону, чтобы она прекратила подвергать континент опасности, обстреливая станцию и прилегающие территории. Об этом 29 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы давно ждали эту миссию, считаем ее необходимой. Считаем по-прежнему, что все страны обязаны оказывать давление на украинскую сторону, чтобы она прекратила подвергать европейский континент опасности, обстреливая территорию Запорожской АЭС и прилегающие территории», — сказал он.

Песков отметил, что безопасность на подконтрольной России территории будет обеспечена на должном уровне с учетом рисков, связанных с обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Заезд на эту территорию (Запорожской АЭС) будет осуществляться с зоны, которая подконтрольна украинским Вооруженным силам. Там, насколько мы понимаем, безопасность будет обеспечиваться ими, украинцами», — добавил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия заинтересована в миссии МАГАТЭ, принимала участие в ее подготовке и готова к сотрудничеству и взаимодействию.

«Возможные модальности дальнейших действий будут обсуждаться на месте, всё будет зависеть от деталей», — сказал Песков.

Он также заявил, что о демилитаризованной зоне речи не идет.

На вопрос журналистов о планах переключения ЗАЭС на российскую сеть Песков порекомендовал обратиться к профильным специалистам.

В этот день генеральный директор организации Рафаэль Гросси сообщил, что миссия МАГАТЭ посетит ЗАЭС на текущей неделе.

В ночь на 29 августа украинские националисты открыли огонь по жилым районам Энергодара, в котором расположена ЗАЭС. После атаки в одном из жилых районов начался пожар. Прицельный обстрел объектов гражданской инфраструктуры ВФУ вели около часа с применением поставленных США гаубиц М777. Эти действия член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал попыткой сорвать визит миссии и местью местным жителям за их желание донести правду о происходящем представителям МАГАТЭ.

28 августа российские военные сбили над Запорожской атомной электростанцией дрон-камикадзе ВСУ, целью которого было хранилище отработанного ядерного топлива. Дрон потерпел крушение на крыше АЭС. После удара о крышу произошла детонация носимого заряда, однако никаких инфраструктурных повреждений и человеческих жертв нет.

В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала терроризмом действия Киева в отношении Запорожской АЭС.

Запорожская АЭС была взята под охрану российских сил в рамках спецоперации по защите Донбасса. Как отметил 11 августа постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

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