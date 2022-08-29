Пропавшую в Пермском крае 23-летнюю девушку нашли мертвой

Органы Следственного комитета России по Пермскому краю в воскресенье, 28 августа, нашли в лесу тело 23-летней жительницы города Чусовой Татьяны Рекутиной с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

Известно, что девушка вышла из дома по улице Высотной 26 августа. С тех пор ее местонахождение было неизвестно. Тело обнаружили вечером в лесном массиве, после чего следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

«По сообщению о безвестном исчезновении девушки были организованы поисковые и оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых 28.08.2022 в вечернее время в лесном массиве у одного из домов по ул. Стаханова г. Чусовой обнаружено тело потерпевшей с признаками насильственной смерти», — говорится в заявлении пресс-службы.

Сотрудники СК назначили судебные экспертизы с проведением комплекса следственных и процессуальных действий для выяснения всех обстоятельств произошедшего и поиска виновного.

Известно, что Рекутина окончила местный медицинский колледж и работала медсестрой. Год назад она родила дочь.

24 августа Свердловский областной суд приговорил обвиняемого в изнасиловании и убийстве туристки из Перми Алексея Еремеева к 23 годам лишения свободы. Свердловчанин признан виновными по семи статьям УК РФ.