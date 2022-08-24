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Житель Урала получил 23 года колонии за изнасилование и убийство туристки из Перми

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Свердловский областной суд приговорил обвиняемого в изнасиловании и убийстве туристки из Перми Алексея Еремеева к 23 годам лишения свободы. Об этом в среду, 24 августа, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

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Отмечается, что Еремеев проведет первых пять лет срока в тюрьме, а остальной срок — в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.

Также суд приговорил сообщницу Еремеева Ольгу Васеву к девяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок один год.

Кроме того, фигуранты должны будут выплатить семье убитой в качестве моральной компенсации 3,5 млн рублей и 1,3 млн рублей соответственно.

Свердловчане признаны виновными по семи статьям УК РФ. Преступление было совершено в мае 2021 года в районе деревни Половинка. В состоянии алкогольного опьянения Еремеев и Васева набрели на туристическую палатку, где спала девушка. Туристку избили палкой, после чего мужчина ее изнасиловал, пока сообщница удерживала жертву.

Желая замести следы, Еремеев убил пострадавшую, а Васева с помощью сим-карты убитой сняла с ее счета все сбережения.

Злоумышленники оставили тело в лесопарке, затем поселилась в палатке убитой, где их нашли полицейские.

Ранее, в июле, четверых жителей Рязанской области осудили за изнасилование. Обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили и затем, угрожая убийством, изнасиловали незнакомую им женщину. Совершив преступление, злоумышленники сбежали. Женщину с травмами госпитализировали.

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