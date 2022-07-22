Четверых жителей Рязанской области осудили за изнасилование

Суд признал виновными в избиении и изнасиловании женщины четверых жителей Рязанской области 1993–1995 годов рождения. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщило региональное управление Следственного комитета России.

Инцидент произошел в сентябре 2017 года на одной из улиц Скопина. Обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили и затем, угрожая убийством, изнасиловали незнакомую им женщину, пишет РИА «7 новостей».

Совершив преступление, злоумышленники сбежали. Женщину с травмами госпитализировали.

Суд назначил насильникам наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 6,5 года, отмечает 62INFO.ru.