Реклама
Прямой эфир
Мир
Миссия МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС на текущей неделе
Мир
В Швеции пожаловались на напряженные переговоры с Турцией по членству в НАТО
Мир
Боррель заявил об отсутствии единства в ЕС по отмене виз для россиян
Общество
Синоптики предупредили о грозе в Московском регионе 29 августа
Мир
Bloomberg сообщило об угрозе отключения электроэнергии в Британии зимой
Армия
В учениях «Восток-2022» примут участие свыше 50 тыс. военных
Мир
Турция захотела обсудить в НАТО применение Грецией комплексов С-300
Мир
ВСУ за ночь нанесли три ракетных удара по Каховской ГЭС
Мир
The Times раскрыла планы Трасс объявить Китай угрозой Великобритании
Мир
Столтенберг призвал усилить присутствие НАТО в Арктике из-за России
Мир
Мариупольский офис СБУ посещал человек с фамилией Вовк
Мир
Страны Балтии предложили новые ограничения по SWIFT в отношении России
Сюжет:

В Херсоне звучат взрывы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Херсоне слышны взрывы. Предположительно, работают российские системы противовоздушной обороны (ПВО). Как сообщает 29 августа корреспондент «Известий» Леонид Китрарь, было слышно как минимум 10 взрывов.

План в действии: Сергей Шойгу рассказал о причинах замедления наступления
По словам министра, поставки западного оружия не помешают выполнению всех задач

Данные уточняются.

Ранее, 27 августа, сообщалось, что в небе над Херсоном сработала система ПВО, прозвучало около шести взрывов.

Накануне сообщалось, что в небе над Херсоном взорвалось не менее 10 ракет. Уточнялось, что над городом раздалось около 10 залпов противовоздушных установок, в небе были видны следы от ракет.

25 августа стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли очередную попытку ракетной атаки на Антоновский мост под Херсоном. По словам заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, были отдельные попадания в дорожное полотно моста, но они некритичны.

22 августа националисты провели обстрел Новой Каховки под Херсоном. Для этого они использовали реактивные системы залпового огня HIMARS.

Граничащая с Крымом Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. В конце мая сообщалось, что область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России. В регионе уже стартовал процесс выдачи паспортов РФ. Референдум в Херсонской области по вхождению в состав России планируется провести осенью 2022 года.

Россия с 24 февраля продолжает спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Решение о ее начале было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022