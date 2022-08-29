В Херсоне звучат взрывы

В Херсоне слышны взрывы. Предположительно, работают российские системы противовоздушной обороны (ПВО). Как сообщает 29 августа корреспондент «Известий» Леонид Китрарь, было слышно как минимум 10 взрывов.

Данные уточняются.

Ранее, 27 августа, сообщалось, что в небе над Херсоном сработала система ПВО, прозвучало около шести взрывов.

Накануне сообщалось, что в небе над Херсоном взорвалось не менее 10 ракет. Уточнялось, что над городом раздалось около 10 залпов противовоздушных установок, в небе были видны следы от ракет.

25 августа стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли очередную попытку ракетной атаки на Антоновский мост под Херсоном. По словам заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, были отдельные попадания в дорожное полотно моста, но они некритичны.

22 августа националисты провели обстрел Новой Каховки под Херсоном. Для этого они использовали реактивные системы залпового огня HIMARS.

Граничащая с Крымом Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. В конце мая сообщалось, что область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России. В регионе уже стартовал процесс выдачи паспортов РФ. Референдум в Херсонской области по вхождению в состав России планируется провести осенью 2022 года.

Россия с 24 февраля продолжает спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Решение о ее начале было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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