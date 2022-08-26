В небе над Херсоном взорвалось не менее 10 ракет

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Херсоне. Как сообщает 26 августа с места корреспондент «Известий» Леонид Китрарь, было слышно как минимум 10 взрывов.

Над городом раздалось около 10 залпов противовоздушных установок, в небе видны следы от работы противовоздушных ракет.

Ранее в пятницу сообщалось, что Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли населенный пункт Стаханов Луганской Народной Республики (ЛНР) из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, произведенных в США, выпустив 10 ракет.

25 августа обозреватель немецкой газеты Welt Кристоф Шильц призвал киевский режим признать потерю Донбасса и отказаться от попыток атаковать Херсон. В своей статье он указал, что любые разговоры о «контрнаступлениях» и «возвращении» освобожденных от украинских боевиков территорий не соотносятся с действительностью.

До этого, 21 июля, появилась информация о том, что вооруженные формирования Украины готовятся провести контрнаступление на юге страны, чтобы отбить Херсон. Как считают эксперты, поставки на территорию страны западного вооружения не окажут существенного влияния ситуацию на поле боя, а раннее контрнаступление Киева может лишь усугубить ситуацию. Однако затем в Киеве назвали слухи о подготовке наступления информационной атакой.

Граничащая с Крымом Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. В конце мая сообщалось, что область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России. В регионе уже стартовал процесс выдачи паспортов РФ. Референдум в Херсонской области по вхождению в состав России планируется провести осенью 2022 года.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне специальной военной операции по защите Донбасса, проводимой РФ. О ее начале президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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