Киевский режим не в силах изменить успехи России в спецоперации, а потому ему стоит признать потерю Донбасса и отказаться от попыток атаковать Херсон. С таким призывом выступил обозреватель немецкой газеты Welt Кристоф Шильц.

В своей статье он указал, что любые разговоры о «контрнаступлениях» и «возвращении» освобожденных от украинских боевиков территорий не соотносятся с действительностью. В частности это относится к анонсированным Киевом планам осуществить «контрнаступление» под Херсоном, которое не является возможным из-за полной неготовности киевских боевиков к подобным мероприятиям, заключил Шильц.

Надвигающийся кризис в области энергетики и продовольственного снабжения также не сулит Украине ничего хорошего, добавил эксперт в материале от 22 августа.

14 августа взятый в плен украинский националист Дмитрий Стрельников из формирования «Кракен» признал в беседе с журналистами, что у Украины нет шансов победить российскую армию. По его словам, подразделение, к которому он относится, не владеет какими-либо особыми навыками, а транслируемая украинским телевидением информация является лишь частью информационной войны.

При этом 26 июля президент Украины Владимир Зеленский выступил с посланием к делегации американского конгресса, заявив, что для возвращения утраченных Киевом территорий якобы осталось всего несколько недель. По его словам, нынешний период является решающим, так как с наступлением зимы вести боевые действия станет ощутимо труднее.

До этого, 21 июля, появилась информация о том, что вооруженные формирования Украины готовятся провести контрнаступление на юге страны, чтобы отбить Херсон. Как считают эксперты, поставки на территорию страны западного вооружения не окажут существенного влияния ситуацию на поле боя, а раннее контрнаступление Киева может лишь усугубить ситуацию.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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