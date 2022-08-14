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Командир взвода «Кракена» признал невозможность Украины победить армию РФ

Командир формирования «Кракен» заявил, что у Киева нет возможности победить армию России
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Командир украинского нацформирования «Кракен» Дмитрий Стрельников, взятый в плен, считает, что у Украины нет возможности победить российскую армию. Об этом 14 августа он заявил журналистам.

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По его словам, подразделение, к которому он относится, не владеет какими-либо особыми навыками, а транслируемая украинским телевидением информация является лишь частью информационной войны.

«Мне кажется, у нас нет такой возможности — победить российскую армию», — сказал Стрельников.

Он также сообщил, что боевики из Сирии были на стороне Киева на харьковском направлении.

«Как-то мы были на задании где-то за Русской Лозовой, там я видел, сирийцы были, бегали с автоматами, и они были на стороне [Киева]», — сказал боевик.

Также Стрельников признался, что боевики «Кракена» захватывали дома в дачном массиве под Харьковом.

«По харьковскому направлению нас просто вывозили, в частных домах мы из окон смотрели за выходами ракет. Это в дачном кооперативе или поселке. Меня привозили и говорили: «Вот дом, туда окно и туда окно — смотришь, передаешь информацию», — сообщил он.

Ранее в этот день Минобороны России сообщило о том, что украинские неонацисты продолжают обстреливать освобожденные территории Харьковской области. Из-за ударов боевиков гибнут и получают ранения пожилые люди, женщины и дети, разрушается инфраструктура домов, подчеркнули в ведомстве.

5 августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что украинские радикалы открыли стрельбу по мирным жителям населенных пунктов Шестаково и Верхний Салтов Харьковской области, из-за чего пострадали девять человек. По его информации, украинские военные принудительно пытались выселить людей из домов, чтобы разместить там наемников, а также военную технику и артиллерию на участках рядом с жильем.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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