Президент Украины Владимир Зеленский выступил с неотложным посланием к делегации американского конгресса, заявив, что для возвращения утраченных территорий осталось всего несколько недель. Об этом 25 июля сообщает издание Politico.

Зеленский отметил, что нынешний период является решающим, так как с наступлением зимы вести боевые действия станет ощутимо труднее.

Как рассказал собеседник издания, руководитель комитета палаты представителей конгресса США по вооруженным силам Адам Смит, помощь Украине на данном этапе намного более предпочтительна.

«Зимние месяцы быстро приближаются. Более низкие температуры и суровые условия замедлят боевые действия до изматывающей войны на истощение, которая в основном приносит пользу России. Больше поддержки сейчас — до того, как силы (президента России) Владимира Путина зафиксируют свои успехи — гораздо предпочтительнее, чем помощь позже», — рассказал он.

Ранее, 25 июля, американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что большие потери вооруженных сил Украины (ВСУ) лишают Киев возможности организовать контрнаступление. Он отметил, что если потери продолжатся, украинские войска ждет крах. Дэвис также рассказал о нецелесообразности обучения новичков базовым боевым навыкам на фронте, отметив, что подготовка должна начинаться с опытных сержантов, лейтенантов и капитанов.

До этого, 21 июля, появилась информация о том, что ВСУ готовятся провести контрнаступление на юге страны, чтобы отбить Херсон. Как считают эксперты, поставки на территорию Украины западного вооружения мало могут повлиять на ход ситуации на поле боя, а раннее контрнаступление Киева может лишь усугубить ситуацию.

Ранее, 11 июля, говоря о задаче вернуть юг под контроль Киева, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что военнослужащие ВСУ получили соответствующий приказ от президента страны Владимира Зеленского. В частности, он отметил, что им было поручено разработать план, затем работу по этому направлению должны продолжить в генштабе. Позднее Резников опроверг свои слова, отметив, что заявление о «приказе» он делал на английском языке, неродном для него, из-за чего его поняли неправильно.

В администрации США, в свою очередь, заявили, что не будут признавать присоединение к России территорий, которые Вашингтон считает украинскими. В Пентагоне пригрозили, что «ответные меры» последуют «быстро и жестко». В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 20 июля указала на то, что угрозы США ввести новые антироссийские санкции при вхождении регионов в состав России не достигнут своей цели.

Оба южных региона Украины (Херсонская область, Запорожье — частично) были взяты под контроль Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

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