Украинские войска предприняли новую попытку ракетной атаки на Антоновский мост по Херсоном. Об этом в четверг, 25 августа, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Была очередная попытка нанести ракетный удар по мосту. Сработала ПВО. Били по мосту, но ПВО отбивает. Мост целый», — сказал он «РИА Новости».

По его словам, отдельные попадания в дорожное полотно моста были, но они некритичны.

22 августа ВСУ произвели обстрел Антоновского моста через Днепр. В экстренных службах города заявили, что удар был нанесен реактивной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS. Атаку провели, чтобы сорвать ремонт дорожного полотна моста. В результате удара два человека погибли и 16 пострадали.

Очередной удар по Антоновскому мосту через Днепр украинские боевики нанесли 8 августа. Были повреждены строительная техника и дорожное полотно. В тот же день бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе отметил в беседе с «Известиями», что обстрел Антоновского моста через Днепр в Херсоне — это целенаправленное убийство мирного населения.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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