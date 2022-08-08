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ВСУ нанесли очередной удар по Антоновскому мосту в Херсоне

ВСУ нанесли очередной удар по Антоновскому мосту в Херсоне, повреждена строительная техника
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Украинские боевики нанесли очередной удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне, в результате повреждена строительная техника. Об этом 8 августа сообщил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.

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«Сгорела будка строителей, которые делали мост, сгорела еще какая-то часть техники, бетономешалка. В принципе, ничего там страшного, критичного нет. Просто что немножко оттянется открытие моста», — сказал он.

Как объяснил Стремоусов, открытие будет отложено из-за повреждения дорожного полотна. Мост планировалось открыть до 10 августа.

В результате происшествия пострадавших нет.

Антоновский мост регулярно становится целью Вооруженных сил Украины (ВСУ).

4 августа замглавы ВГА области сообщил, что украинские военные осуществили ракетную атаку на Херсон, сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО). Попаданий по мостам и прочей инфраструктуре нет. По его словам, целью атаки ВСУ мог стать именно Антоновский мост.

До этого, 27 июля, мост был обстрелян из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В результате атаки переправа получила серьезные повреждения.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе обострилась в февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью.

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