Экс-заместитель генсека ООН прокомментировал удары по Антоновскому мосту

Обстрел Антоновского моста через Днепр в Херсоне — это целенаправленное убийство мирного населения, заявил в понедельник, 8 августа, бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе в беседе с «Известиями».

«Всеми этими мостами, дорогами и социальными объектами пользуются украинские граждане. Надо понимать, что такие обстрелы являются нарушением Женевской конвенции, то есть идет целенаправленное убийство мирного населения. Делается это, по-моему, в целях запугивания своих же граждан. Военного эффекта, как мы видим, и даже основной цели — запугивания населения — эти удары не достигают», — объяснил он.

Очередной удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне украинские вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ранее в этот день. В результате обстрела повреждена строительная техника и дорожное полотно, из-за чего запланированное на 10 августа открытие моста откладывается. В результате удара пострадавших нет.

По словам замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилла Стремоусова, мост получил минимальные повреждения.

4 августа замглавы ВГА области сообщил, что украинские военные осуществили ракетную атаку на Херсон, сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО). Попаданий по мостам и прочей инфраструктуре нет. По его словам, целью атаки ВСУ мог стать именно Антоновский мост.

До этого, 27 июля, мост был обстрелян из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В результате атаки переправа получила серьезные повреждения.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе обострилась в феврале из-за обстрелов со стороны украинских военных. ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью.