Стремоусов рассказал о повреждениях Антоновского моста после атаки ВСУ
После обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Антоновский мост получил минимальные повреждения, сообщил 8 августа замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов в беседе с ТАСС.
«По Антоновскому мосту: масштаб повреждений минимальный, мосту ничего не угрожает. Сделали какое-то количество дырок [в дорожном покрытии моста]», — рассказал он.
Очередной удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне украинские боевики нанесли ранее в этот день. В результате обстрела повреждена строительная техника и дорожное полотно, из-за чего запланированное на 10 августа открытие моста откладывается. В результате удара пострадавших нет.
4 августа замглавы ВГА области сообщил, что украинские военные осуществили ракетную атаку на Херсон, сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО). Попаданий по мостам и прочей инфраструктуре нет. По его словам, целью атаки ВСУ мог стать именно Антоновский мост.
До этого, 27 июля, мост был обстрелян из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В результате атаки переправа получила серьезные повреждения.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе обострилась в феврале из-за обстрелов со стороны украинских военных. ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью.
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