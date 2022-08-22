Число пострадавших из-за удара ВСУ по мосту в Херсоне выросло до 16 человек

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Антоновскому мосту в Херсоне двое человек погибли и 16 пострадали. Об этом 22 августа сообщил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Кирилл Стремоусов.

«Шестнадцать пострадавших, есть двое погибших, все мирные жители», — сказал он ТАСС.

В этот же день Стремоусов сообщил, что у него есть информация о двух погибших из ремонтной бригады, обслуживавшей Антоновский мост.

В экстренных службах города заявили, что удар был нанесен реактивной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS.

8 августа Стремоусов сообщил, что после обстрела со стороны ВСУ Антоновский мост получил минимальные повреждения. Очередной удар по Антоновскому мосту через Днепр украинские боевики нанесли ранее в этот день. Были повреждены строительная техника и дорожное полотно, из-за чего запланированное на 10 августа открытие моста отложили.

До этого, 4 августа, украинские военные также провели ракетную атаку на Херсон, сработала российская система ПВО.

23 июля Стремоусов обвинил США в обстрелах Антоновского моста в Херсоне из установок HIMARS. Он сказал, что «за обстрелами Антоновского моста стоят не украинские националисты, это конкретные действия американцев».

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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