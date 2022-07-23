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Стремоусов обвинил США в обстрелах моста в Херсоне из HIMARS

Замглавы администрации Стремоусов обвинил США в обстрелах моста в Херсоне из HIMARS
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Фото: Commons.wikimedia.org/Charles Rosemond
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За обстрелами моста в Херсонской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS стоят американские специалисты, заявил 23 июля замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

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«За обстрелами Антоновского моста стоят не украинские националисты. Это конкретные действия американцев. Стреляют по мосту американские специалисты, прибывшие в Украину», — отметил представитель Херсонщины.

По словам Стремоусова, военные и гражданские инженеры в любом случае восстановят мост.

При этом, подчеркнул собеседник агентства, в случае необходимости, через Днепр развернут понтонные переправы.

Ранее в пятницу, 22 июля, заместитель главы военно-гражданской администрации региона сообщил, что в Херсонской области усилена система ПВО для перехвата ракетных ударов со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, такая мера связана с ростом числа атак со стороны украинских военных, в том числе с применением американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

21 июля Стремоусов рассказал, что ВСУ ночью в очередной раз пытались обстрелять Антоновской мост через Днепр в Херсоне. Всего было выпущено 12 ракет из РСЗО HIMARS, которые были сбиты системой ПВО.

Корреспондент «Известий» Иван Литомин 20 июля рассказал, что украинские военные несколько дней обстреливают этот мост, на котором в результате появились повреждения — новые воронки.

Антоновский мост — единственный автомобильный переход через реку Днепр в Херсоне. Он был построен и введен в эксплуатацию в 1985 году, и его протяженность составляет 1366 м.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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