Стремоусов обвинил США в обстрелах моста в Херсоне из HIMARS
За обстрелами моста в Херсонской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS стоят американские специалисты, заявил 23 июля замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
«За обстрелами Антоновского моста стоят не украинские националисты. Это конкретные действия американцев. Стреляют по мосту американские специалисты, прибывшие в Украину», — отметил представитель Херсонщины.
По словам Стремоусова, военные и гражданские инженеры в любом случае восстановят мост.
При этом, подчеркнул собеседник агентства, в случае необходимости, через Днепр развернут понтонные переправы.
Ранее в пятницу, 22 июля, заместитель главы военно-гражданской администрации региона сообщил, что в Херсонской области усилена система ПВО для перехвата ракетных ударов со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, такая мера связана с ростом числа атак со стороны украинских военных, в том числе с применением американских реактивных систем залпового огня HIMARS.
21 июля Стремоусов рассказал, что ВСУ ночью в очередной раз пытались обстрелять Антоновской мост через Днепр в Херсоне. Всего было выпущено 12 ракет из РСЗО HIMARS, которые были сбиты системой ПВО.
Корреспондент «Известий» Иван Литомин 20 июля рассказал, что украинские военные несколько дней обстреливают этот мост, на котором в результате появились повреждения — новые воронки.
Антоновский мост — единственный автомобильный переход через реку Днепр в Херсоне. Он был построен и введен в эксплуатацию в 1985 году, и его протяженность составляет 1366 м.
Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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