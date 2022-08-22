Два человека из ремонтной бригады погибли при ударе по Антоновскому мосту

Двое человек из ремонтной бригады, обслуживавшей Антоновский мост, погибли при обстреле переправы. Об этом 22 августа заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Кирилл Стремоусов.

«У меня есть информация о двух погибших из ремонтной бригады, мы это сейчас устанавливаем», — заявил он «Первому каналу».

Ранее в этот день сообщалось, что в результате обстрела Антоновского моста через Днепр в Херсоне со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадало не менее 15 человек. В экстренных службах города заявили, что удар был нанесен реактивной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS.

8 августа Стремоусов сообщил, что после обстрела со стороны ВСУ Антоновский мост получил минимальные повреждения. Очередной удар по Антоновскому мосту через Днепр украинские боевики нанесли ранее в этот день. Были повреждены строительная техника и дорожное полотно, из-за чего запланированное на 10 августа открытие моста отложили.

4 августа украинские военные также провели ракетную атаку на Херсон, сработала российская система ПВО.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе обострилась в феврале из-за обстрелов со стороны украинских военных. ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью.

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