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Не менее 15 человек пострадали при ударе ВСУ по Херсону

Не менее 15 человек пострадали при ударе ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне
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Фото: t.me/stranaua
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В результате обстрела Антоновского моста через Днепр в Херсоне со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадало не менее 15 человек. Об этом 22 августа сообщил представитель экстренных служб города.

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По его словам, огонь велся из ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Удар был нанесен примерно в 13:00 мск. Атаку провели, чтобы сорвать ремонт дорожного полотна моста.

«В результате дневного обстрела ВСУ по Антоновскому мосту пострадали гражданские сотрудники из состава местной ремонтно-восстановительной бригады», — сказал он.

Жертв среди обеспечивающих переправу населения через Днепр, а также граждан на пароме, нет.

8 августа бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе отметил в беседе с «Известиями», что обстрел Антоновского моста через Днепр в Херсоне — это целенаправленное убийство мирного населения.

Очередной удар по Антоновскому мосту ВСУ нанесли ранее в этот день. Запланированное на 10 августа открытие моста отложили.

23 июля заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов обвинил США в обстрелах Антоновского моста в Херсоне из установок HIMARS. Он сказал, что «за обстрелами Антоновского моста стоят не украинские националисты, это конкретные действия американцев».

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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