Не менее 15 человек пострадали при ударе ВСУ по Херсону
В результате обстрела Антоновского моста через Днепр в Херсоне со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадало не менее 15 человек. Об этом 22 августа сообщил представитель экстренных служб города.
По его словам, огонь велся из ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Удар был нанесен примерно в 13:00 мск. Атаку провели, чтобы сорвать ремонт дорожного полотна моста.
«В результате дневного обстрела ВСУ по Антоновскому мосту пострадали гражданские сотрудники из состава местной ремонтно-восстановительной бригады», — сказал он.
Жертв среди обеспечивающих переправу населения через Днепр, а также граждан на пароме, нет.
8 августа бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе отметил в беседе с «Известиями», что обстрел Антоновского моста через Днепр в Херсоне — это целенаправленное убийство мирного населения.
Очередной удар по Антоновскому мосту ВСУ нанесли ранее в этот день. Запланированное на 10 августа открытие моста отложили.
23 июля заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов обвинил США в обстрелах Антоновского моста в Херсоне из установок HIMARS. Он сказал, что «за обстрелами Антоновского моста стоят не украинские националисты, это конкретные действия американцев».
Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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