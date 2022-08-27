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Экстренные службы Херсона сообщили о работе системы ПВО в регионе

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Фото: РИА Новости
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В небе над Херсоном сработала система противовоздушной обороны (ПВО), прозвучало около шести взрывов. Об этом 27 августа сообщили в экстренных службах региона.

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«Сработала система ПВО. Украинские войска предприняли очередную попытку нанести по городу ракетный удар. В небе прозвучало около шести взрывов. По предварительной информации, все цели сбиты», — приводят «РИА Новости» сообщение представителя экстренных служб.

По его данным, подробностей о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Накануне, 26 августа, сообщалось, что в небе над Херсоном взорвалось не менее 10 ракет. Уточнялось, что над городом раздалось около 10 залпов противовоздушных установок, в небе были видны следы от ракет.

Днем ранее стало известно, что украинские боевики предприняли очередную попытку ракетной атаки на Антоновский мост под Херсоном. По словам заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, были отдельные попадания в дорожное полотно моста, но они некритичны.

22 августа националисты провели обстрел Новой Каховки под Херсоном. Для этого они использовали реактивные системы залпового огня HIMARS.

Граничащая с Крымом Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. В конце мая сообщалось, что область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России. В регионе уже стартовал процесс выдачи паспортов РФ. Референдум в Херсонской области по вхождению в состав России планируется провести осенью 2022 года.

Россия с 24 февраля продолжает спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Решение о ее начале было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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