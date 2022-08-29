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На видео попали кадры освобождения десантниками села Благодатное

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Фото: Министерство обороны РФ
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Штурмовые отряды Воздушно-десантных войск (ВДВ) освободили от националистических подразделений село Благодатное в Николаевской области, которе до 2017 года называлось Комсомольское. Кадры выполнения боевой задачи в понедельник, 29 августа, опубликовало Минобороны России.

Мирные жители давно покинули Благодатное, ведь радикалы выгнали их из своих домов и устроили там хорошо укрепленный опорный пункт. Перед российскими десантниками стояла задача выбить националистов из него и произвести зачистку местности.

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После проведения артиллерийской и авиационной подготовки, позиции боевиков были обработаны из минометов, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов, а затем штурмовые подразделения ВДВ при поддержке танков из состава танковых подразделений десантно-штурмовых соединений приступили к штурму.

Заходили несколькими группами с разных направлений и продвигались от улицы к улице, уничтожая противника, засевшего в укрепленных сооружениях. Гранатометные и пулеметные огневые точки уничтожались выстрелами из танков и гранатометов.

Противник оказал ожесточенное сопротивление, но благодаря слаженным действиям, смелости и отваги наших десантников, населенный пункт был взят в кратчайшие сроки и зачищен от противника.

Ранее в этот же день в Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных в спецоперации по защите Донбасса. Так, в ведомстве отметили героизм помощника гранатометчика, рядового Владислава Ширенина, который под огнем противника оказал первую помощь раненому гранатометчику и занял его место, что помогло обратить в бегство группу украинских диверсантов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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