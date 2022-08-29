Российский десантник спас раненого товарища и уничтожил восемь националистов

Помощник гранатометчика рядовой Владислав Ширенин под огнем противника оказал первую помощь раненому гранатометчику и занял его место, что помогло обратить в бегство группу украинских диверсантов. Минобороны 29 августа России рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации по освобождению Донбасса.

Помощник гранатометчика рядовой Владислав Ширенин, действуя в составе гранатометного расчета, выполнял боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов. Продвигаясь по маршруту, он обнаружил укрепленную позицию противника, усиленную боевой машиной пехоты. Командир группы принял решение вступить в бой. В ходе столкновения с противником гранатометчик получил ранение. Рядовой Ширенин, оказав помощь раненому товарищу, заменил его в бою. Переместившись и заняв выгодную позицию, он поразил боевую машину пехоты противника. По итогам боя националисты, не выдержав напора российских десантников и, понеся потери, отступили.

Спустя несколько дней Владислав Ширенин уже в должности гранатометчика вступил в бой с вооруженных формированием украинских радикалов. Он поразил позиции националистов, уничтожив при этом до восьми боевиков.

Заместитель командира боевой машины – наводчик-оператор ефрейтор Виталий Кондратьев в составе экипажа выполнял задачи по патрулированию подступов к одному из освобожденных населенных пунктов. В ходе движения он заметил националистов, готовивших засаду. Навязав им бой, Кондратьев уничтожил до семи националистов. Сам ефрейтор получил ранение, однако, оказав себе медицинскую помощь, продолжил вести бой с радикалами до их полной капитуляции.

Российские танкисты в течение месяца сдерживали атаки украинских националистов, стремящихся вернуть контроль над одним из освобожденных населенных пунктов. Заместитель командира танковой роты, капитан Артем Башкирев руководил поисковыми мероприятиями на прилегающих территориях. Передвигаясь по лесополосе, он обнаружил оборудованный укрепрайон украинских боевиков. Силами танковой роты вражеские позиции вооруженных радикалов были уничтожены. Часть боевиков в ходе боя сложили оружие и сдалась в плен.

27 августа ВДВ России предотвратили прорыв ВСУ на николаевско-криворожском направлении. Всего российские военные уничтожили более 20 националистов и более пяти единиц техники противника.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».