Мотопехотные подразделения и боевые машины пехоты украинских националистов предприняли попытку прорыва на Николаевско-Криворожском направлении, но были остановлены подразделениями российских десантников. Минобороны в субботу, 27 августа, опубликовало кадры боевой работы подразделений Воздушно-десантных войск в ходе спецоперации.

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) были остановлены ударами артиллерии, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых ракетных комплексов, стрелкового оружия и гранатометов. Всего российские военные уничтожили более 20 военнослужащих ВФУ и более пяти единиц техники противника.

Накануне Минобороны опубликовало кадры, на которых российские десантники пресекают попытку прорыва ВФУ огнем из реактивных пехотных огнеметов «Шмель». Боевая задача была успешно выполнена — наступающие подразделения боевиков были уничтожены.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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