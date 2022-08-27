Реклама
Прямой эфир
Мир
В Совбезе указали на роль спецоперации в предотвращении мирового конфликта
Мир
Глава МАГАТЭ поприветствовал восстановление работы одного из энергоблоков ЗАЭС
Мир
В Польше предупредили о потере земель в случае альянса с Украиной
Мир
Россия назвала возражения делегаций причиной невозможности консенсуса по итогу ДНЯО
Мир
РФ назвала «лживые заявления по Украине» причиной неэффективной работы конференции ДНЯО
Общество
Синоптики спрогнозировали до 33 градусов тепла в Москве 27 августа
Мир
Участники обзорной конференции ДНЯО не согласовали итоговый документ
Мир
Пентагон заключил контракт на закупку комплексов NASAMS для Украины
Мир
Немецкая Handelsblatt предсказала Зеленскому политический кризис зимой
Мир
В Энергодаре заявили об обстреле Запорожской АЭС из американской гаубицы M777
Общество
В Рязанской области установили КПП на въезде в зону лесных пожаров
Мир
Израильские F-16 ударили ракетами по научному центру в Сирии
Сюжет:

Десантники предотвратили прорыв ВФУ ударами гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мотопехотные подразделения и боевые машины пехоты украинских националистов предприняли попытку прорыва на Николаевско-Криворожском направлении, но были остановлены подразделениями российских десантников. Минобороны в субботу, 27 августа, опубликовало кадры боевой работы подразделений Воздушно-десантных войск в ходе спецоперации.

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) были остановлены ударами артиллерии, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых ракетных комплексов, стрелкового оружия и гранатометов. Всего российские военные уничтожили более 20 военнослужащих ВФУ и более пяти единиц техники противника.

Накануне Минобороны опубликовало кадры, на которых российские десантники пресекают попытку прорыва ВФУ огнем из реактивных пехотных огнеметов «Шмель». Боевая задача была успешно выполнена — наступающие подразделения боевиков были уничтожены.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022