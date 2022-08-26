Российские десантники пресекли попытку прорыва боевиков ВФУ огнем из РПО «Шмель»

Минобороны в пятницу, 26 августа, опубликовало кадры боевой работы подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

На участке обороны соединения противник предпринял попытку прорыва. В это время было принято решение о вводе в бой резерва командира соединения в составе огнеметного взвода, который огнем из реактивных пехотных огнеметов (РПО) «Шмель» уничтожил наступающие подразделения вооруженных формирований Украины (ВФУ) и не допустил его прорыва.

20 августа Минобороны России сообщило, что в ходе спецоперации подразделения Воздушно-десантных войск захватили выгодный рубеж и устроили засаду, в которую угодили ВФУ. Часть личного состава националистов панически бежала, противнику был нанесен значительный урон. При этом не было допущено потерь среди личного состава десантников.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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