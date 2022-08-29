Реклама
Прямой эфир
Политика
Избиркомы отразили почти 24 тыс. атак на свои сайты
Общество
Адвокат рассказал о задержании более 20 участников элитного автопробега
Экономика
Стоимость метеосводок для авиакомпаний потребовали увеличить
Общество
Синоптики предупредили о грозе в Московском регионе 29 августа
Общество
Вильфанд предрек способствующую тушению лесных пожаров прохладную погоду
Армия
В учениях «Восток — 2022» примут участие свыше 50 тыс. военных
Экономика
Параллельный импорт попросили продлить на 2023 год
Общество
В ЦИК заявили об отсутствии жалоб на проведение предвыборной агитации
Мир
Германия предложила Польше 20 танков Leopard вместо поставленных Украине Т-72
Общество
Причиной пожара на рынке «Людмила» стало несоблюдение правил безопасности
Общество
Православные в России празднуют Ореховый Спас
Мир
Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардией Украины
Сюжет:

В ЛНР наградили участников освобождения республики от боевиков

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Луганской Народной Республике (ЛНР) вручили российские государственные награды и воинские звания участникам спецоперации по защите Донбасса. Кадры с места событий в понедельник, 29 августа, представил корреспондент «Известий» Ринат Гинатуллин.

Награждение произвел командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО), Герой России, генерал-полковник Александр Лапин.

Медальный почет: кому Путин вручил госнаграды в День России
И как тема русофобии и отношений с Западом прозвучала на торжественной церемонии 12 июня

Около 50 военнослужащих были награждены медалями «За заслуги перед Отечеством» с мечами первой и второй степеней, «За отвагу», Суворова и орденами Мужества. Военным медиком за самоотверженность, проявленную при оказании медицинской помощи в условиях военных действий, сопряженных с риском для жизни, генерал-полковник вручил ордена Пирогова. Кроме того, за личные заслуги в ходе проведения специальной военной операции военнослужащим было присвоены первое офицерское звание «лейтенант» и очередные воинские звания досрочно.

«Именно благодаря вашим решительным, смелым и отважным действиям враг был разбит и освобождена Луганская Народная Республика. Сегодня народ может смело смотреть в будущее. Родина гордится вами, храните, берегите себя и своих подчиненных, и помните — враг будет разбит, победа будет за нами!» — сказал Лапин в торжественной речи.

26 августа военнослужащим второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР вручили государственные награды Российской Федерации. Боевыми орденами и медалями в торжественной обстановке были награждены более 100 военных.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022