В ЛНР наградили участников освобождения республики от боевиков

В Луганской Народной Республике (ЛНР) вручили российские государственные награды и воинские звания участникам спецоперации по защите Донбасса. Кадры с места событий в понедельник, 29 августа, представил корреспондент «Известий» Ринат Гинатуллин.

Награждение произвел командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО), Герой России, генерал-полковник Александр Лапин.

Около 50 военнослужащих были награждены медалями «За заслуги перед Отечеством» с мечами первой и второй степеней, «За отвагу», Суворова и орденами Мужества. Военным медиком за самоотверженность, проявленную при оказании медицинской помощи в условиях военных действий, сопряженных с риском для жизни, генерал-полковник вручил ордена Пирогова. Кроме того, за личные заслуги в ходе проведения специальной военной операции военнослужащим было присвоены первое офицерское звание «лейтенант» и очередные воинские звания досрочно.

«Именно благодаря вашим решительным, смелым и отважным действиям враг был разбит и освобождена Луганская Народная Республика. Сегодня народ может смело смотреть в будущее. Родина гордится вами, храните, берегите себя и своих подчиненных, и помните — враг будет разбит, победа будет за нами!» — сказал Лапин в торжественной речи.

26 августа военнослужащим второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР вручили государственные награды Российской Федерации. Боевыми орденами и медалями в торжественной обстановке были награждены более 100 военных.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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