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Военных НМ ЛНР наградили российскими государственными наградами

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Фото: Министерство обороны РФ
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Военнослужащим второго армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) вручили государственные награды Российской Федерации. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщили в Министерстве обороны России.

Боевыми орденами и медалями в торжественной обстановке были награждены более 100 военнослужащих ЛНР, проявивших мужество и героизм при освобождении Республики от националистов Украины.

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Высокими наградами отмечены военнослужащие, принимавшие участие в освобождении населенных пунктов ЛНР и способствовавшие успешным действиям войск на поле боя. Всего к награждению государственными наградами Российской Федерации представлены более 900 наиболее отличившихся военнослужащих НМ ЛНР.

11 августа министр обороны России Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» героям российской спецоперации по защите Донбасса. В поздравительной речи он пожелал бойцам каждый раз возвращаться домой живыми и невредимыми.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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