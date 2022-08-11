Министр обороны Шойгу вручил медали «Золотая звезда» героям спецоперации

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил медали «Золотая звезда» героям российской спецоперации по защите Донбасса. Об этом в среду, 10 августа, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«В среду министр обороны России Сергей Шойгу вручил в Национальном центре управления обороной высшие государственные награды российским офицерам, проявившим героизм при выполнении задач специальной военной операции на Украине», — указали в ведомстве.

Сергей Шойгу поблагодарил российских военных за проявленную в ходе боевых действий самоотверженность.

«Я поздравляю вас с этими высокими наградами, высокой оценкой нашей Родины вашего подвига, вашей боевой работы. <…> Поздравляю вас от всей души и желаю, чтобы вы каждый раз возвращались домой, живыми и невредимыми», — сказал Сергей Шойгу.

21 июля «Золотые Звезды» Героев России военным также вручил Сергей Шойгу. Российские офицеры, проявившие героизм в ходе спецоперации по защите Донбасса, получили высшие государственные награды.

11 июля Минобороны России также сообщило о награждении военнослужащих группировки «Отважные», отличившихся в ходе завершающего этапа освобождения Луганской Народной Республики (ЛНР). Госнаграды получили военнослужащие мотострелковых, танковых и подразделений специального назначения военного округа. Их военным ЦВО вручил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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