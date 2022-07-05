Отличившимся военным группировки «Отважные» вручили госнаграды

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды военным за мужество и отвагу, проявленные в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Об этом во вторник, 5 июля, сообщили в Минобороны РФ.

«Товарищи солдаты, сержанты и офицеры, мои боевые друзья, сегодня мы чествуем лучших сынов нашего Отечества — великой России. <...> Желаю вам крепкого здоровья, вернуться домой с победой, живыми и здоровыми», — сказал Лапин.

Во время церемонии были вручены ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За отвагу» и «Жукова». Знаки отличия получили военнослужащие группировки «Отважные».

Ранее, 3 июля, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, Герой труда Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов вручил награды отличившимся бойцам. Торжественная церемония прошла в филиалах Военно-клинического госпиталя им. Вишневского и Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко.

27 июня в Ленинградской области состоялось награждение росгвардейцев за самоотверженность, проявленную во время специальной операции в Донбассе.

До этого, 23 июня, полковник Александр Лапин вручил государственные награды военным за выдающиеся профессиональные и личностные качества, которые способствовали успешному выполнению боевых задач.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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