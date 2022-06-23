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Командующий ЦВО вручил госнаграды участникам спецоперации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды военным за мужество и героизм, проявленные во время спецоперации по защите Донбасса. Об этом 23 июня сообщили в Минобороны РФ.

«Товарищи гвардейцы, сегодня мы чествовали лучших танкистов — героев нашего Отечества, каждый из вас достоин высокой государственной награды, потому что именно ваша дивизия — гвардейская, танковая идет на острие Победы, для того чтобы выполнить все поставленные перед нами задачи», — сказал Лапин.

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По оценкам экспертов, в этом районе сейчас находится около 9 тыс. подконтрольных Киеву военных

Командующий войсками ЦВО пожелал военнослужащим боевых успехов и возвращения домой живыми и здоровыми. Он также поблагодарил их за храбрость, стойкость и мужество.

Отмечается, что церемония награждения прошла под гулом артиллерийских снарядов и средств противовоздушной обороны у подножия памятника майору Алексею Еременко в Луганской Народной Республике (ЛНР). В числе награждаемых танкисты, артиллеристы, разведчики и военные медики.

Военнослужащим были вручены медали «За отвагу» и «Жукова», знаки «За заслуги».

Ранее, 21 июня, сообщалось, что российским военнослужащим Воздушно-десантных войск (ВДВ), проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса, вручили государственные награды.

Герой России генерал-полковник Михаил Теплинский вручил ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с изображением мечей, а также «За отвагу», «Суворова» и «Жукова» личному составу подразделений ВДВ.

До этого, 17 июня, стало известно, что начальник вооружения — заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенант Евгений Циндяйкин вручил медали «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» военнослужащим ремонтно-эвакуационного полка ЦВО. Отмечалось, что в ходе проведения спецоперации в Донбассе военнослужащие ремонтных подразделений проводят бесперебойное обслуживание и ремонт военной техники и вооружения.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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