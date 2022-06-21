Отличившимся в спецоперации российским десантникам вручили награды

Российским военнослужащим Воздушно-десантных войск (ВДВ), проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса, вручили государственные награды. Кадры с церемонии награждения показало Министерство обороны РФ.

Отмечается, что Герой России генерал-полковник Михаил Теплинский вручил ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с изображением мечей, а также «За отвагу», «Суворова» и «Жукова» личному составу подразделений ВДВ.

Военнослужащие рассказали о своих успехах в ходе спецоперации. По словам начальника службы БпЛА соединения ВДВ Игоря, он был награжден за организацию ведения воздушной разведки в ходе которой была поражена артиллерия противника.

«Очень горд, что Родина оценила мой поступок», — рассказал он.

Как подчеркнул старший техник роты БпЛА Евгений, беспилотный летательный аппарат «Орлан-10» возвращался после разведки. Военнослужащий посадил его на поле во время артобстрела и вытащил его из минометного обстрела.

«Хранил технику в исправном состоянии, после – вернулся обратно в подразделение, там были переданы разведданные, в результате которых наша артиллерия подавила националистов ВСУ», — поделился он.

Кроме того, заместитель командира взвода вооружения ремонтной роты Арсен рассказал, что при выполнении задачи на переправе по эвакуации техники начался минометный обстрел. Ему поступила задача эвакуировать людей с понтона. По его словам, 15 человек были эвакуированы, а военнослужащему пришлось остаться с раненым.

«Дотащил его до острова и моя машина уже как раз вернулась обратно. Я загрузил его на «БРЭМ» и меня уже с раненым эвакуировали», — подытожил он.

Ранее, 17 июня, сообщалось, что начальник вооружения — заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенант Евгений Циндяйкин вручил медали «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» военнослужащим ремонтно-эвакуационного полка ЦВО. Отмечалось, что в ходе проведения спецоперации в Донбассе военнослужащие ремонтных подразделений проводят бесперебойное обслуживание и ремонт военной техники и вооружения.

До этого, 12 июня, в Минобороны сообщили, что Российским военнослужащим Восточного военного округа вручили государственные награды за мужество и героизм, проявленные во время спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Церемония была проведена прямо на передовой.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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