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Отличившимся в спецоперации росгвардейцам вручили награды

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Ленинградской области состоялась торжественная церемония, в ходе которой были вручены государственные награды росгвардейцам, отличившимся во время специальной операции по защите мирного населения Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного округа.

Начальник штаба СЗО генерал-лейтенант Андрей Пешаков вручил шесть медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени бойцам, которые проявили мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении служебного долга.

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В ходе выполнения стратегических задач спецоперации служащие Росгвардии неоднократно предотвращали нападения на войсковые и гуманитарные колонны, нанесли противнику значительный урон в живой силе и технике, задержали многих участников вооруженных националистических формирований. При этом им удалось избежать потерь среди личного состава подразделений.

Ранее, 23 июня, стало известно, что силы Росгвардии захватили функционирующий украинский танк Т-72 в ходе боев на Донбассе.

Помимо танка, росгвардейцы обнаружили 5 тыс. патронов разного калибра, семь гранатометов с боекомплектом, две танковые мины, 60 снарядов калибра 120 мм, а также один снаряд для системы залпового огня «Ураган».

Накануне подразделение Росгвардии обнаружило командный пункт националистов в Харьковской области. Служащие передали координаты целей артиллерийским подразделениям Вооруженных сил России для нанесения огневого поражения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация на территории обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации местных жителей, обратились за помощью к Москве.

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