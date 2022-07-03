Героям Донбасса вручили награды в госпитале

В Сергиевом Посаде, в филиалах Военно-клинического госпиталя им. Вишневского и Главного военного клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, Герой труда Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции. Кадры награждения в воскресенье, 3 июля, опубликовало Минобороны.

Среди наград, которые были вручены: Орден Мужества, медали «За отвагу», «Суворова» и «Жукова», Георгиевский крест IV степени.

Все награжденные говорили о том, что помогали простым мирным жителям Донбасса, которым нужна помощь. Раненые стремятся как можно скорее пройти курс реабилитации, чтобы снова вернуться к своим боевым товарищам.

12 июня Российским военнослужащим Восточного военного округа вручили государственные награды за мужество и героизм, проявленные во время спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Церемония была проведена прямо на передовой.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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