В Японии отметили высокую инфляцию на фоне энергокризиса в Европе
Энергетический кризис в Европе влияет на повышение инфляции в Японии. По этой же причине потребительские цены за июль выросли на 2,6% в годовом исчислении, пишет обозреватель Ёсуке Цучида для Business insider 24 августа.
«Если этой зимой энергетические проблемы Европы обострятся, уровень инфляции в Японии может остаться высоким», — говорится в статье.
Автор также указывает, что энергокризис заставил японское правительство вернуться к атомным электростанциям, а дефицит энергии стал глобальной проблемой.
«Естественно, длительная инфляция, с которой сейчас столкнулась Япония, окажет негативное влияние на японскую экономику» — резюмировал автор.
Ранее, 22 августа, стало известно, что премьер-министр Японии Фумио Кисида столкнулся с беспрецедентным падением рейтинга поддержки среди граждан. Недовольство соотечественников вызывает связь между правящей Либерально-демократической партией (ЛДП) Кисиды и «Церковью объединения». Последняя организация сыграла важную роль в гибели экс-премьера Синдзо Абэ. Убийца политика объяснил свой поступок тем, что его семья обеднела из-за пагубного влияния «Церкви».
23 августа посол РФ в Токио Михаил Галузин заявил, что решение Японии продолжить санкционное давление на Россию отдаляет перспективы возвращения отношений в нормальное русло.
10 августа правительство Японии в полном составе подало в отставку перед перестановками.