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В Японии отметили высокую инфляцию на фоне энергокризиса в Европе

Business insider: энергокризис в Европе влияет на повышение инфляции в Японии
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Hitoshi Yamada
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Энергетический кризис в Европе влияет на повышение инфляции в Японии. По этой же причине потребительские цены за июль выросли на 2,6% в годовом исчислении, пишет обозреватель Ёсуке Цучида для Business insider 24 августа.

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«Если этой зимой энергетические проблемы Европы обострятся, уровень инфляции в Японии может остаться высоким», — говорится в статье.

Автор также указывает, что энергокризис заставил японское правительство вернуться к атомным электростанциям, а дефицит энергии стал глобальной проблемой.

«Естественно, длительная инфляция, с которой сейчас столкнулась Япония, окажет негативное влияние на японскую экономику» — резюмировал автор.

Ранее, 22 августа, стало известно, что премьер-министр Японии Фумио Кисида столкнулся с беспрецедентным падением рейтинга поддержки среди граждан. Недовольство соотечественников вызывает связь между правящей Либерально-демократической партией (ЛДП) Кисиды и «Церковью объединения». Последняя организация сыграла важную роль в гибели экс-премьера Синдзо Абэ. Убийца политика объяснил свой поступок тем, что его семья обеднела из-за пагубного влияния «Церкви».

23 августа посол РФ в Токио Михаил Галузин заявил, что решение Японии продолжить санкционное давление на Россию отдаляет перспективы возвращения отношений в нормальное русло.

10 августа правительство Японии в полном составе подало в отставку перед перестановками.

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