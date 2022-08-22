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Рейтинг одобрения премьера Японии упал до 36%

Опрос: рейтинг одобрения премьера Японии Кисиды упал до 36%
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Фото: Global Look Press/Rodrigo Reyes Marin
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Премьер-министр Японии Фумио Кисида столкнулся с беспрецедентным падением рейтинга поддержки среди граждан. Об этом в понедельник, 22 августа, пишет агентство Reuters.

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«Согласно опросу, проведенному в выходные ежедневной газетой Mainichi Shimbun, рейтинг Кисиды упал с 52% с 36% за последний месяц, что является самым низким показателем с тех пор, как он вступил в должность в октябре прошлого года», — говорится в публикации.

Недовольство соотечественников вызывает связь между правящей Либерально-демократической партией (ЛДП) Кисиды и «Церковью объединения». Последняя организация сыграла важную роль в гибели экс-премьера Синдзо Абэ. Убийца политика объяснил свой поступок тем, что его семья обеднела из-за пагубного влияния «Церкви».

Также действия текущего правительства подвергаются критике из-за стабильно неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Так, заболеваемость COVID-19 в Японии по-прежнему остается на высоком уровне. Сам премьер-министр накануне, в воскресенье, получил положительный тест на коронавирус и был вынужден отменить поездку на конференцию по оказанию помощи в Тунисе.

10 августа старший научный сотрудник Центра японских исследований ИКСА РАН Юлия Крячкина в беседе с «Известиями» прокомментировала кадровые перестановки в кабмине Японии. По ее словам, отставка ряда министров была вызвана серьезным падением рейтингов главы правительства Фумио Кисиды и его команды.

Японист подчеркнула, что в составе кабинета министров остались знаковые для японской политики фигуры, что, скорее, свидетельствует о сохранении общего курса внутренней и внешней политики. Будущий рейтинг кабинета будет зависеть уже от его конкретных достижений, заключила она.

Ранее в этот же день правительство Японии в полном составе подало в отставку перед перестановками.

Уже известно, что министром экономики, торговли и промышленности, а также министром, ответственным за экономическое сотрудничество с Россией, стал экс-глава минэкономразвития страны Ясутоси Нисимура. Министром обороны стал уже занимавший эту должность с 2008 по 2009 год Ясукадзу Хамада, лидером минздрава стал Кацунобу Като, а должность главы министерства экономической безопасности получила Санаэ Такаити — председатель политического совета правящей Либерально-демократической партии.

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