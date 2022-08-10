Эксперт объяснила полную смену правительства в Японии

Недовольство населения работой правительства в Японии, а также недоверием к кабмину страны стали причинами его отставки, заявила в среду, 10 августа, старший научный сотрудник Центра японских исследований ИКСА РАН Юлия Крячкина в беседе с «Известиями».

Специалист рассказала, что планировавшиеся ранее на сентябрь перестановки в японском кабинете министров были осуществлены сейчас во многом по причине серьезного падения рейтингов премьер-министра Фумио Кисида и его команды.

Недовольство населения мерами по борьбе с коронавирусом действительно стало одной из причин падения рейтингов правительства. Однако важную роль сыграло и обнародование связей высокопоставленных членов правящей Либерально-демократической партии Японии с сектой «Церковь объединения».

«Здесь стоит напомнить, что месяцем ранее был убит бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, и его убийца объяснил свой поступок тем, что Абэ, по его мнению, имел связи с «Церковью объединения», в которую мать убийцы фактически отдала все деньги семьи. Отношение к данной секте в японском обществе крайне неоднозначное, и потому выявление связей японских политиков (включая теперь уже бывшего министра обороны и младшего брата Абэ — Нобуо Киси) с этой организацией негативно отразилось на общих рейтингах правительства», — объяснила Крячкина.

По мнению япониста, в составе кабинета министров остались знаковые для японской политики фигуры, что, скорее, свидетельствует о сохранении общего курса внутренней и внешней политики. Будущий рейтинг кабинета будет зависеть уже от его конкретных достижений, заключила она.

Ранее в этот же день правительство Японии в полном составе подало в отставку перед перестановками.

Уже известно, что министром экономики, торговли и промышленности, а также министром, ответственным за экономическое сотрудничество с Россией, стал экс-глава минэкономразвития страны Ясутоси Нисимура. Министром обороны стал уже занимавший эту должность с 2008 по 2009 год Ясукадзу Хамада, лидером минздрава стал Кацунобу Като, а должность главы министерства экономической безопасности получил Санаэ Такаити — председатель политического совета правящей Либерально-демократической партии.