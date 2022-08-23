Посол РФ в Токио оценил отношения Японии и России в условиях санкций

Решение Японии продолжить санкционное давление на Россию отдаляет перспективы возвращения отношений в нормальное русло. Об этом во вторник, 23 августа, заявил посол РФ в Токио Михаил Галузин.

«Шаг недружественный, недальновидный и контрпродуктивный. <...> Экономика нашей страны все эти рестрикции и далее будет выдерживать, а вот перспективы возвращения российско-японских отношений в нормальное русло он, безусловно, еще более отдаляет», — приводит его слова Telegram-канал посольства РФ в Японии.

Посол подчеркнул, что на спецоперацию РФ по защите Донбасса санкционное давление Японии никак не повлияет.

Кроме того, Галузин призывал японскую сторону к трезвому и реалистическому подходу и «прекращению демонтажа российско-японских связей».

Ранее в этот день генеральный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что правительство страны намерено сохранять санкционное давление на Россию в связи со спецоперацией РФ по защите Донбасса.

Как отмечает телеканал NHK, Токио намерен сотрудничать с членами «Большой семерки» (G7) и другими странами для поддержки Киева и оказания давления на Москву.

5 июля правительство Японии добавило в санкционные списки 90 физических и юридических лиц из России и Белоруссии. Также установлен запрет на экспорт для 65 российских и 25 белорусских организаций и наложено эмбарго на ввоз драгоценных металлов (золота) из РФ.

Кроме того, с 5 сентября запрещается оказывать клиентам из России ряд услуг, в том числе трастовые, бухгалтерские/аудиторские услуги и услуги управленческого консультирования.

В конце июня премьер-министр Японии Фумио Кисида обратился с призывом к странам G7 не ослаблять давление на Россию. Вместе с тем он также указал на необходимость стран G7 следить за стремительным изменением курсов валют и не допустить разрушения экономик из-за инфляции.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала военной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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