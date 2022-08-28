Женщина погибла и еще 15 человек пострадали в ДТП с грузовиком в Канаде
Один человек погиб и 15 пострадали в результате крупной дорожной аварии в городе Брамптон канадской провинции Онтарио. Об этом 27 августа сообщил портал City News.
«Женщина погибла, еще 15 человек получили ранения в результате ДТП с участием нескольких автомобилей в Брэмптоне», — говорится в сообщении.
По данным полиции, фура влетела в десять автомобилей, которые стояли на перекрестке, ожидая зеленый сигнал светофора.
Правоохранители расследуют обстоятельства произошедшего. Водителю грузовика предъявили обвинения по нескольким пунктам статьи об опасном вождении.
22 августа врачи подтвердили смерть двоих человек в результате ДТП с пассажирским автобусом в Японии. Причиной смерти стала сердечно-легочная недостаточность. Пассажирский автобус перевернулся и загорелся на скоростной трассе у города Нагоя.