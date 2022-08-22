Два человека погибли при опрокидывании автобуса в Японии

Врачи подтвердили смерть двух человек в результате ДТП с пассажирским автобусом в Японии. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что причиной смерти стала сердечно-легочная недостаточность.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере девять человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Японии.

Пассажирский автобус перевернулся и загорелся на скоростной трассе у города Нагоя в центральной части Японии. В ходе аварии столкнулись несколько транспортных средств. По данным СМИ, на автомагистрали видно, как поднимается черный дым.

На месте происшествия работают спасатели и пожарные.