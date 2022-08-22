Девять человек пострадали при опрокидывании автобуса в Японии

По меньшей мере девять человек пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом в Японии. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что в ходе аварии столкнулись несколько транспортных средств.

На месте происшествия работают спасатели и пожарные.

Ранее в этот день сообщалось, что пассажирский автобус перевернулся и загорелся на скоростной трассе у города Нагоя в центральной части Японии.

По данным агентства, на автомагистрали видно, как поднимается черный дым.