Люди пострадали после опрокидывания пассажирского автобуса в Японии

Пассажирский автобус перевернулся и загорелся в понедельник на скоростной трассе у города Нагоя в центральной части Японии. Об этом 22 августа сообщает телеканал NHK.

По данным полиции, сообщение об инциденте поступило после 10:00 (4:00 мск).

Агентство Kyodo отмечает, что много людей пострадало. На автомагистрали видно, как поднимается черный дым.

Полиция расследует происшествие, сейчас выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее, 19 августа, сообщалось, что в Японии семеро детей были госпитализированы, после того как легковой автомобиль врезался в группу воспитанников детского сада.

Автомобиль вылетел на пешеходный переход и врезался в специальную тележку, в которой в Японии детей выводят на прогулку.

Как уточнили в полиции, детей с серьезными травмами нет, все они были в сознании при госпитализации.