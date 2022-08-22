Люди пострадали после опрокидывания пассажирского автобуса в Японии
Пассажирский автобус перевернулся и загорелся в понедельник на скоростной трассе у города Нагоя в центральной части Японии. Об этом 22 августа сообщает телеканал NHK.
По данным полиции, сообщение об инциденте поступило после 10:00 (4:00 мск).
Агентство Kyodo отмечает, что много людей пострадало. На автомагистрали видно, как поднимается черный дым.
Полиция расследует происшествие, сейчас выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее, 19 августа, сообщалось, что в Японии семеро детей были госпитализированы, после того как легковой автомобиль врезался в группу воспитанников детского сада.
Автомобиль вылетел на пешеходный переход и врезался в специальную тележку, в которой в Японии детей выводят на прогулку.
Как уточнили в полиции, детей с серьезными травмами нет, все они были в сознании при госпитализации.